СРД: 384 новых случая коронавируса, умерли трое

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За минувшие сутки в Эстонии позитивный результат дали 384 первичных теста на коронавирус, три человека скончались.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена еще у 178 человек.

В Ида-Вирумаа добавилось 79 новых положительных результатов теста, в Тартумаа — 49, в Пярнумаа 11, в Вырумаа 10, в Ляэне-Вирумаа 9, в Пыльвамаа 8, в Ляэнемаа и Вильяндимаа по 6 новых случаев заражения. В Ярвамаа, Рапламаа и Валгамаа по четыре, в Йыгевамаа и на Сааремаа по три, на Хийумаа два новых случая заражения COVID-19. В 8 коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 303,09 случая на 100 000 населения доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,7 процента общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 25 ноября госпитализированы 163 пациента с COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов. Домой выписаны семеро. В течение минувших суток скончались трое инфицированных коронавирусом: 91-летняя женщина, 71-летний мужчина и 91-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 97 заразившихся коронавирусом человека.