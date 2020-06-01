ВТР: за сутки - 204 новых случая, две смерти

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4090 тестов на коронавирус, первичных положительных тестов из них было 204, то есть 5 процентов общего количества тестов; скончались два пациента, сообщил во вторник департамент здоровья.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 126 человек.

В Ида-Вирумаа добавился 31 новый положительный результат теста, в Тартумаа — 15. В Пярнумаа и Вильяндимаа по пять, а в Ляэнемаа четыре новых случаев заражения.

В Йыгевамаа, в Рапламаа, Валгамаа и Пыльвамаа по два новых случая, Ярвамаа, Вырумаа, на Сааремаа и Хийумаа по одному новому случаю заражения коронавирусом. В шести коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 284,13 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,2 процента общего количества сделанных тестов.