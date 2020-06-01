ПНД: выявлено 232 новых случая заражения

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За минувшие сутки в Эстонии было сделано 3735 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых 232 оказались положительными.

Доля положительных тестов составила 6,2% от общего числа протестированных. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней увеличилась до 278,64 случая на 100 000 населения.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев выявлено в Харьюмаа - 132, Ида-Вирумаа - 36 и Тартумаа - 32.

По данным Департамента здоровья на утро 23 ноября, число госпитализированных с COVID-19 составляет 154 человека. За сутки число госпитализированных увеличилось на 8 человек.

В интенсивной терапии нуждаются 17 пациентов, восемь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки умерли четыре человека. Всего с начала эпидемии в Эстонии от вызванных COVID-19 осложнений умерли 92 человека.

С начала пандемии в Эстонии сделано 443 316 первичных тестов на коронавирус, из которых 9956 или 2,2% оказались положительными.