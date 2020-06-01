ВСКР: 349 новых случаев COVID-19

Дата публикации: Сегодня, 12:22 Просмотрено: 181

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 4944 теста на коронавирусную инфекцию, из которых 349 оказались положительными.

Доля положительных тестов составила 7% от общего числа протестированных. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней увеличилась до 270,51 случая на 100 000 населения.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев выявлено в Харьюмаа - 205. В Ида-Вирумаа добавилось 75 новых случаев, в Тартумаа - 18, в Пярнумаа - 17.

По данным Департамента здоровья на утро 22 ноября, число госпитализированных с COVID-19 составляет 146 человек. За сутки число госпитализированных увеличилось на 27 человек.

В интенсивной терапии нуждаются 16 пациентов, семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки от COVID-19 умер один человек, всего с начала эпидемии в Эстонии умерли 88 человек.

С начала пандемии в Эстонии сделано 439 583 первичных тестов на коронавирус, из которых 9724 или 2,2% оказались положительными.