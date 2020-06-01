С понедельника ношение масок станет обязательным

Конвейер новостей / ЗдравоохранениеС понедельника ношение масок станет обязательным
Дата публикации: Сегодня, 16:53 Просмотрено: 20
В понедельник, 23 ноября, правительство примет решение об обязательном ношении масок во всех публичных закрытых помещениях и общественном транспорте.
Эту информацию ERR подтвердил министр культуры Тынис Лукас.
"Принципиально мы договорились сегодня, а в понедельник правительство примет официальное распоряжение", - подчеркнул Лукас.
"Обязательство носить маски — это шаг вперед, потому что эпидемиологическая ситуация ухудшилась", - сказал министр.
Лукас подчеркнул, что людям с низким уровнем доходов маски будут раздавать бесплатно.
По словам Лукаса, после введения ограничений кружки по интересам и спортивные секции в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа смогут посещать до 10 человек.
Театры и кинотеатры по всей Эстонии могут посещать до 400 человек. В Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа действует правило 50-процентной заполняемости залов. Все посетители должны быть в масках.