С понедельника ношение масок станет обязательным

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В понедельник, 23 ноября, правительство примет решение об обязательном ношении масок во всех публичных закрытых помещениях и общественном транспорте.

Эту информацию ERR подтвердил министр культуры Тынис Лукас.

"Принципиально мы договорились сегодня, а в понедельник правительство примет официальное распоряжение", - подчеркнул Лукас.

"Обязательство носить маски — это шаг вперед, потому что эпидемиологическая ситуация ухудшилась", - сказал министр.

Лукас подчеркнул, что людям с низким уровнем доходов маски будут раздавать бесплатно.

По словам Лукаса, после введения ограничений кружки по интересам и спортивные секции в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа смогут посещать до 10 человек.

Театры и кинотеатры по всей Эстонии могут посещать до 400 человек. В Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа действует правило 50-процентной заполняемости залов. Все посетители должны быть в масках.