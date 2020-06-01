ПТН: 364 новых случая заражения, один летальный исход

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За минувшие сутки в Эстонии было сделано 6856 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых 364 оказались положительными.



Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней увеличилась до 253,50 случая на 100 000 населения.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев выявлено в Харьюмаа - 199. В Ида-Вирумаа добавилось 75 новых случаев, в Тартумаа - 28, в Ляэне-Вирумаа - 12, в Пярнумаа - 11.

По данным Департамента здоровья, число госпитализированных с COVID-19 увеличилось до 119 человек, умер один человек. С начала эпидемии от COVID-19 в Эстонии умерли 87 человек.

За сутки общее число госпитализированных выросло на 7 человек. В интенсивной терапии нуждаются 15 пациентов, десять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Эстонии провели 429 226 первичных тестов на коронавирус, из которых 9076 или 2,1% оказались положительными.