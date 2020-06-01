СРД: 274 новых случая, один летальный исход

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5539 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 274 первичных теста (4,9 процента), один заболевший скончался.



По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Харьюмаа (153 человека, в том числе 118 в Таллинне). В Ида-Вирумаа 62, а в Тартумаа 20 новых случаев. В Ляэнемаа 5, в Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа по 4 новых случая. На Хийумаа, Сааремаа и в Вильяндимаа по три новых случая, в Йыгевамаа, Валгамаа и Пыльвамаа по два, а в Рапламаа и Вырумаа по одному.

В девяти случаях у людей отсутствовало внесенное в регистр народонаселения место жительства.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 223,33 на 100 000 населения, доля позитивных результатов составляет 4,6 процента общего числа первичных тестов.

По состоянию на утро 18 ноября госпитализированы 99 пациентов с COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены шесть пациентов. Из больниц выписаны 8 пациентов. Открыто 23 новых истории болезни COVID-19. За сутки зарегистрирована одна смерти: скончалась 92-летняя женщина. Всего в Эстонии скончались 85 заразившихся коронавирусом человека.

В больницах закрыта 639 историй болезни COVID-19 в отношении 623 человек.

По состоянию на 18 ноября выздоровели 5120 человек, истории болезни завершены у 3848 из них, у 1272 человек с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 415 000 тестов на вирус SARS-CoV2. Положительных первичных тестов всего получено 8304.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA скачали 197 017 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 511 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 309.