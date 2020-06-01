ВТР: 186 новых случаев, 2 смерти от COVID-19

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В Эстонии за минувшие сутки выявили 186 новых случаев заражения Covid-19. В Таллинне скончались два пациента с коронавирусом.



В больницах столицы скончались 89-летняя женщина и 67-летний мужчина, сообщили rus.err.ee в Департаменте здоровья.

Всего за сутки стали известны результаты свыше 5000 тестов на коронавирус.

Больше всего новых случаев заражения - 108 - зарегистрировали в Харьюском уезде.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 218,59 случая на 100 000 жителей.

По состоянию на утро 17 ноября, в больницах находятся 85 пациентов с коронавирусом, 6 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

За сутки число госпитализированных больных увеличилось на одного человека. Нуждающихся в искусственной вентиляции легких пациентов стало на одного меньше.

Также за минувшие сутки зафиксировали 2 смерти пациентов с коронавирусом.

В Эстонии с начала пандемии провели 409 474 первичных теста на коронавирус, из которых 8033 или 2% оказались положительными.

Всего в Эстонии с начала пандемии скончался 83 пациента с коронавирусом.