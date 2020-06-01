ПНД: 211 новых случаев заражения коронавирусом

Дата публикации: Вчера, 19:08 Просмотрено: 134

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3 508 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 211, то есть 6% от общего количества тестов.



Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 141 человека. В Ида-Вирумаа добавилось 33 новых положительных результата теста. В Вильяндимаа добавилось семь, в Рапламаа — шесть, в Йыгевамаа — четыре новых случая заражения. В Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Тартумаа — по три, в Ярвамаа, Валгамаа и на Сааремаа — по два и в Вырумаа — один новый случай. У одного из получивших положительный результат теста в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 210,69 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,5% от общего количества сделанных тестов.

Из 141 положительного результата в Харьюмаа 112 приходятся на Таллинн. В пяти случаях заражение произошло в результате контакта с носителем вируса, обстоятельства других эпизодов уточняются.

В 20 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение за 14-15 ноября, люди заразились при близком контакте с больными, в одном случае источник заражения неизвестен. В остальных случаях источник заражения уточняется.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся почти 13 000 человек, из которых больны 1 534 человека. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 28 очагами: Школьных очагов — шесть, один очаг в детском саду, на рабочем месте возникли семь очагов, на мероприятиях — три очага и очагов, возникших в результате других контактов, насчитывается восемь. К ним следует прибавить очаг в Рапласком центре призрения, больничный очаг и очаг в Таллиннской тюрьме.

В Ида-Вирумаа из диагностированных за сутки новых случаев в 13 случаях заражение произошло от членов семьи, в трех — в кругу знакомых. В одном случае заражение произошло в рабочем коллективе. Еще в одном случае вирус был привезен из Румынии. Обстоятельства остальных случаев выясняются. Из новых случаев в Ляэне-Вирумаа два связаны с заражением в кругу семьи, один случай передан в Пыхьяское региональное отделение.