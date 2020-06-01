ВСКР: зафиксировано 226 новых случаев коронавируса, один человек умер

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За последние сутки в Эстонии выявили 226 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один человек скончался от коронавируса. Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 199,40 случая на 100 000 жителей.



За последние сутки было сделано 5238 тестов, из которых 226 или 4,3% оказались положительными.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего заболевших в Харьюмаа - 130 случаев и в Ида-Вирумаа - 53 случая.

По состоянию на утро 15 ноября, в больницах находятся 84 пациентов с коронавирусом, 5 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 10 находятся в отделении интенсивной терапии.

За последние сутки от коронавируса умер один человек. Всего с начала эпидемии в Эстонии скончался 81 пациент с Covid-19.