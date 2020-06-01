СБТ: установлено 265 случаев

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За минувшие сутки в Эстонии сделано 5805 тестов на коронавирус, 265 из них (4,6%) оказались положительными. Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 188,49 случая на 100 000 жителей, сообщила в субботу BNS пресс-служба департамента здоровья.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего заболевших в Харьюмаа - 156 случаев. В Ида-Вирумаа 61 случай, в Тартумаа 17 заболевших, в Пярнумаа - 8, на Хийумаа - 4, в Рапламаа 3, в Вильяндимаа 2, а в Ярвамаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа и Вырумаа по одному новому случаю. В 9 новых случаях отсутствует внесенное в регистр место жительства.

По состоянию на утро 14 ноября в больницах находятся 75 пациентов с коронавирусом, пятеро из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, девять находятся в отделении интенсивной терапии. Новых летальных исходов за сутки не было. Всего в Эстонии скончались 80 заразившихся коронавирусом человек.

В больницах закрыты 618 историй болезни COVID-19 602 человека.

По состоянию на 14 ноября выздоровели 4709 человек, у 3485 из них закрыты истории болезни человек, а в случае 1224 человек положительный результат теста поступил более 28 дней назад и люди не госпитализированы, то есть ждут подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии с вечны 2020 года сделано почти 396 000 тестов, из них 7412 первичных тестов (1,9 процента) дали положительный результат на вирус SARS-CoV-2.

По данным центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), мобильное приложение HOIA на данный момент скачали 188 027 раз, о болезни в нем сообщил 401 человек.