ПТН: 259 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки проанализировали 4280 тестов на коронавирус, положительный результат дали 259 первичных тестов (5,4 процента). Заболеваемость за последние 14 дней составляет 178,7 случая на 100 000 населения, то есть 4,3 процента.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа (123 человека). В Ида-Вирумаа 80 новых случаев, в Пярнумаа 14, в Тартумаа 10, в Ляэне-Вирумаа шесть, в Вильяндимаа 4, в Пыльвамаа 3, в Валгамаа и на Сааремаа по два, а на Хийумаа, в Рапламаа, Ярвамаа и Вырумаа по одному. В 11 новых случаях отсутствует внесенное в регистр место жительства.