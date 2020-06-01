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Партнеры в правящей коалиции согласовали формулировку вопроса для запланированного на весну 2021 года референдума об определении брака.



По данным ERR, вопрос для референдума звучит следующим образом: "Следует ли оставить в Эстонии брак союзом мужчины и женщины?" ("Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja Naise vaheliseks liiduks?").

Согласованная формулировка очень близка к варианту, предложенному ранее премьер-министром Юри Ратасом в эфире радиостанции Vikerraadio - "должен ли брак в Эстонии остаться союзом мужчины и женщины?".

Рийгикогу должен в ближайшее время утвердить решение о проведении референдума и формулировку вопроса.

По оценке Республиканской избирательной комиссии, референдум может быть организован не ранее конца мая 2021 года.

По материалу ERR