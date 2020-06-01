ЧТВ: зафиксировано 374 новых случая

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За минувшие сутки проанализировали 5277 теста на коронавирус, положительный результат дали 374 первичных теста, то есть 7,1 процента.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 166,4 на 100 000 населения, то есть 4,5 процента.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа (240 человек), сообщил департамент здоровья. В Ида-Вирумаа 60 новых случаев, в Тартумаа 17, в Пярнумаа 12, в Ляэне-Вирумаа 11, в Рапламаа 6, на Хийумаа 5, в Валгамаа 4 новых позитивных результата, в Вильяндимаа и Йыгевамаа по три, в Ярвамаа два, В Вырумаа, Пыльвамаа и Ляэнемаа по два новых позитивных результата. В 8 новых случаях отсутствует внесенное в регистр место жительства.

По состоянию на утро 12 ноября госпитализированы 68 пациентов с COVID-19, новых летальных исходов в течение суток не было.