СРД: 132 новых случая коронавируса

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За минувшие сутки проанализировали 4851 тест на коронавирус, положительный результат дали 144 теста (3 процента), первичных тестов проанализировано 2737, из них 132, то есть 4,8 процента оказались позитивыми. Заболеваемость за последние 14 дней составляет 144,5 на 100 000 населения, то есть 4,1 процента.



По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев зафиксировано в Харьюмаа (61 человек). В Ида-Вирумаа 53 новых случя, в Тартумаа, Пярнумаа и на Хийумаа по три новых позитивных результата, в Валгамаа два, а в Рапламаа, Ярвамаа, Пыльвамаа и Вильяндимаа по одному. В трех новых случаях отсутствует внесенное в регистр место жительства.

По состоянию на утро 11 ноября госпитализированы 63 пациента с COVID-19, шестеро подключены к аппарату ИВЛ. Новыхлетальных исходов в течение суток не было, всего в Эстонии скончалиссь 76 заразившихся коронавирусом человек.

В больницах закрыты 596 историй болезни COVID-19 581 человека.

По состоянию на 11 ноября выздоровели 4378 человек, у 3048 из них закрыты истории болезни человек, а в случае 1179 человек положительный результат теста поступил более 28 дней назад и люди не госпитализированы, то есть ждут подтверждения выздоровления.

По данным центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), мобильное приложение HOIA на данный момент скачали 180 660 раз, о болезни в нем сообщили 322 человека, из которых у 178 болезнь находится в активной стадии.