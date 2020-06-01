"Аэрофлот" и РЖД хотят вернуться в Эстонию

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Руководство Российских железных дорог (РЖД) объявило о готовности возобновить работу ряда международных маршрутов, в том числе в Эстонию при условии открытия границ. Проявляет интерес к возобновлению полетов из Москвы в Таллинн и российская авиакомпания "Аэрофлот".

Из-за коронавируса и закрытия для большинства граждан российско-эстонской границы курсирование пассажирского поезда по маршруту Таллинн-Санкт-Петербург-Москва было приостановлено со второй половины марта.

В том же месяце приостановила полеты из Москвы в Таллинн и российская авиакомпания "Аэрофлот", которая сейчас вновь хотела бы вернуться на эстонский рынок.