ВТР: 128 случаев инфекции

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За минувшие сутки в Эстонии выявили 128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 143,79 случая на 100 000 жителей.

Всего за сутки стали известны результаты более 2500 тестов на коронавирус, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа - 91. В Ида-Вирумаа добавилось 10 положительных тестов на коронавирус, в Тартумаа - восемь, в Рапламаа и Вильяндимаа - по два, в Ляэне-Вирумаа, Хийумаа, Пярнумаа, Ляэнемаа, Ярвамаа, Валгамаа и Пылвамаа - по одному. В регистре народонаселения не было отметки у восьми инфицированных. Как правило, в таких случаях речь идет от иностранцев.

По состоянию на утро 10 ноября, в больницах находятся 63 пациента с коронавирусом, пять из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, семь находятся в интенсивной терапии. За сутки число госпитализированных увеличилось на три.

В Эстонии с начала пандемии скончались 76 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки смертельных случаев не зафиксировано.

В Эстонии с начала пандемии провели более 283 000 первичных теста на коронавирус, из которых 6376 или 2,3% оказались положительными.