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Дата публикации: Сегодня, 15:23 Просмотрено: 99

С понедельника, 9 ноября, из Таллиннского аэропорта можно улететь в 11 пунктов назначения за границей. По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые можно улететь из эстонской столицы, исчез Милан.


Рейсы осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (airBaltic), Лондон (аirBaltic, Ryanair), Пафос (Ryanair), Рига (airBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (airBaltic, SAS), Амстердам (airBaltic), Берлин (airBaltic) и Осло (airBaltic), сообщается на сайте Таллиннского аэропорта.
Из этого списка исчез Милан, полеты в который обслуживал ирландский перевозчик Ryanair.

По данным ERR

Из списка аэропортов назначения исчез Милан
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