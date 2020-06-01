Из списка аэропортов назначения исчез Милан

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С понедельника, 9 ноября, из Таллиннского аэропорта можно улететь в 11 пунктов назначения за границей. По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые можно улететь из эстонской столицы, исчез Милан.



Рейсы осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (airBaltic), Лондон (аirBaltic, Ryanair), Пафос (Ryanair), Рига (airBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (airBaltic, SAS), Амстердам (airBaltic), Берлин (airBaltic) и Осло (airBaltic), сообщается на сайте Таллиннского аэропорта.

Из этого списка исчез Милан, полеты в который обслуживал ирландский перевозчик Ryanair.

По данным ERR