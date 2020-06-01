ПНД: 125 заражений, одна смерть от COVID-19

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За минувшие сутки в Эстонии выявили 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 137,10 случая на 100 000 жителей.



Всего за сутки стали известны результаты свыше 2000 тестов на коронавирус, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения - 95 - зарегистрировали в Харьюском уезде.

По состоянию на утро 9 ноября, в больницах находятся 60 пациентов с коронавирусом, четверо из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

За сутки число нуждающихся в госпитализации больных увеличилось на пять человек. Также зарегистрировали смерть одного пациента с коронавирусом.

"Скончался 58-летний мужчина, находившийся на лечении в Ляэне-Таллиннской больнице", - сказала rus.err.ee пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

Всего в Эстонии с начала пандемии скончались 76 пациентов с коронавирусом.

В Эстонии с начала пандемии провели 280 692 первичных теста на коронавирус, из которых 6250 или 2,2% оказались положительными.