ВСКР: 192 заражения, два летальных исхода

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За минувшие сутки в Эстонии выявили 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 128,97 случая на 100 000 жителей.

За последние сутки от коронавируса скончались два человека.

Всего за сутки стали известны результаты 2119 тестов на коронавирус, свидетельствуют данные Департамента здоровья. Доля положительных результатов - 9,1%.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа - 90 и Ида-Вирумаа - 69.

В Пярнумаа выявили 7 инфицированных, в Хийумаа - 5, в Тартумаа и Ярвамаа - по 4, в Ляэнемаа и Сааремаа - по 2, в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Рапламаа, Вильяндимаа и Вырумаа - по 1. Без отмеченного в регистре народонаселения места жительства были трое зараженных. Как правило, в данном случае речь идет об иностранцах.

По состоянию на утро 8 ноября, в больницах находятся 55 пациентов с коронавирусом, четыре из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Эстонии с начала пандемии провели более 278 000 первичных теста на коронавирус, из которых 6125 или 2,2% оказались положительными.