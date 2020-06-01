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Конвейер новостей / ПроисшествияНайдено тело пропавшей женщины, поиски прекращены

Дата публикации: Вчера, 18:42 Просмотрено: 870

Поиски пропавшей 74-летней Валентины силами полиции и добровольцев продолжались шесть дней и закончились трагически.
7 ноября в ходе прочесывания территории от кладбища Рийгикюла в направлении Нарва-Йыэсуу, в поле в районе деревни Тырвайыэ было найдено ее тело.

Полиции помогали искать женщину добровольцы - каждый день собиралась группа порядка 35 человек.
Полиция благодарит всех, кто помогал искать женщину, и выражает соболезнование близким Валентины.

Найдено тело пропавшей женщины, поиски прекращены
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