Найдено тело пропавшей женщины, поиски прекращены

Дата публикации: Вчера, 18:42 Просмотрено: 870

Поиски пропавшей 74-летней Валентины силами полиции и добровольцев продолжались шесть дней и закончились трагически.

7 ноября в ходе прочесывания территории от кладбища Рийгикюла в направлении Нарва-Йыэсуу, в поле в районе деревни Тырвайыэ было найдено ее тело.

Полиции помогали искать женщину добровольцы - каждый день собиралась группа порядка 35 человек.

Полиция благодарит всех, кто помогал искать женщину, и выражает соболезнование близким Валентины.