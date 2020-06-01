СБТ: 229 новых случаев

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За минувшие сутки в Эстонии выявили 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 119,04 случая на 100 000 жителей.

Всего за сутки стали известны результаты более 2700 тестов на коронавирус, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа - 105 и Ида-Вирумаа - 63. В Валгамаа выявили 27 инфицированных, в Ляэне-Вирумаа - 10, в Пярнумаа - 7, в Тартумаа - 6, в Йыгевамаа - 1. Без отмеченного в регистре народонаселения места жительства был 21 зараженный. Как правило, в данном случае речь идет об иностранцах.

По состоянию на утро 7 ноября, в больницах находятся 48 пациентов с коронавирусом, четыре из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, шесть находятся в отделении интенсивной терапии.

В Эстонии с начала пандемии провели более 276 000 первичных тестов на коронавирус, из которых 5933 или 2,0% оказались положительными.