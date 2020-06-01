Добавились 32 новых случая коронавируса

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1770 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 32 дали позитивный результат, сообщил BNS в вторник утром пресс-секретарь департамента здоровья.

По данным регистра населения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где заражение коронавирусом выявлено у 12 человек. В Вырумаа заражение выявлено у трех человек, Ида-Вирумаа у трех, в Пярнумаа у двух, в Тартумаа и Вильяндимаа по одному положительному тесту. В десяти случаях отсутствует внесенное в регистр место жительства.

Согласно имеющейся в настоящее время информации, 12 заболевших, добавившихся в Харьюмаа за 24 часа, являются близкими контактами семи предыдущих пациентов, один случай был ввезен из Германии. Обстоятельства остальных случаев заражения выясняются.

Из заболевших до 6-7 сентября два случая были ввезены из Мексики и Италии, шесть человек заболели в результате семейных и рабочих контактов.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения департамента здоровья пять активных очагов заболеваний, из которых 15 связаны с очагом Nõmme Kalju, 10 - с очагом клубного мероприятия в Виймси 21 августа, 10 с очагом Courmet Coffee и 7 с очагом праздника в сауне. На рабочем месте зафиксировано восемь случаев заражения.

В Таллинне на 100 000 жителей приходится 31 случай COVID-19.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением Пыхьяского регионального отделения департамента здоровья 761 человек, из которых 156 заболели.

В Ида-Вирумаа добавились три новых случая, один из них в Нарве. В двух случаях это близкие контакты предыдущих пациентов, в одном случае обстоятельства заражения еще уточняются. Под наблюдением Идаского регионального отделения департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся почти 600 человек, всего под наблюдением регионального отделения всего пять активных очагов, из которых самым крупным является так называемый очаг шахты Estonia с 56 заболевшими, в том сисле . 31 зараженный работник и 25 его близких контактов. С очагом бара Jõhvi Kelder связаны 15, с возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников британским очагом 15 случаев, с очагом шахты Ojamaa 9, а с очагом Вируской тюрьмы пять случаев заражения - инфицированы трое сотрудников и два члена семьи сотрудника.

В Лыунаском регионе пять новых положительных результатов - это инфицированные из очага празднования дня рождения в Выру, а также люди, находившиеся в тесном контакте с ранее заболевшими пациентами. По состоянию на утро вторника всего в так называемом очаге празднования дня рождения Выру заразились 12 человек. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся почти 275 человек, 30 из них больны.

Из двух положительных случаев, добавившихся в Пярнуском уезде, один связан с поездкой за границу, а другой - с человеком, который контактировал с инфицированным в Вырумаа. Из десяти вернувшихся из австрийско-итальянской туристической поездки в Пярнуском уезде работают пятеро, четверо в Вырумаа. Один заразившийся весной человек показал отрицательный результат. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 20 человек, восемь из которых больны.

Департамент здоровья отмечает, что, поскольку близкий контакт - это когда люди остаются более 15 минут ближе, чем два метра друг к другу, один из вероятных способов заражения - если люди часто остаются рядом часами в одном помещении и громко разговаривают, последний фактор помогает вирусным частицам распространяться еще лучше.

Конечно, участники мероприятия могли бы установить на свой телефон приложение HOIA, чтобы более эффективно определять потенциальный близкий контакт.

По состоянию на утро вторника в Эстонии в госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 7 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было. За последние 24 часа новых историй болезни не открывали и не закрывали.

На сегодняшний день в больницах завершено 418 случаев COVID-19 у 405 человек. По состоянию на вторник выздоровели 2195 человек, из них у 1666 истории болезни были закрыты, у 529 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, никто из них не проходил лечения в больнице, все они ждут подтверждения, что здоровы.

В Эстонии сделано более 163 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 2564 тест (1,6 процента).

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 20,32 на 100 000 населения.

BNS