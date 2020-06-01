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Конвейер новостей / ЗдравоохранениеВакцинироваться согласны две трети жителей Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 08:18 Просмотрено: 137

64% жителей Эстонии были бы согласны вакцинироваться от коронавирусной инфекции при наличии одобренной Лекарственным департаментом бесплатной вакцины.

Об этом свидетельствуют данные экспресс-опроса, проведенного социологической фирмой Norstat среди 500 жителей Эстонии в возрасте от 18 лет.
На вопрос "Вы согласились бы вакцинироваться против коронавируса/COVID-19, если бы сейчас была доступна бесплатная вакцина, одобренная Лекарственным департаментом?" 64% респондентов ответили "да" или "скорее да".
27% ответили "нет" или "скорее нет", а 8% затруднились с ответом.
С конца февраля в Эстонии было подтверждено 2532 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 64 человека. Летом заболеваемость снизилась до очень низкого уровня, но с августа снова начала расти.

ERR

Вакцинироваться согласны две трети жителей Эстонии
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