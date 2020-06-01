Вакцинироваться согласны две трети жителей Эстонии

Конвейер новостей / ЗдравоохранениеВакцинироваться согласны две трети жителей Эстонии
Дата публикации: Сегодня, 08:18 Просмотрено: 137
64% жителей Эстонии были бы согласны вакцинироваться от коронавирусной инфекции при наличии одобренной Лекарственным департаментом бесплатной вакцины.
Об этом свидетельствуют данные экспресс-опроса, проведенного социологической фирмой Norstat среди 500 жителей Эстонии в возрасте от 18 лет.
На вопрос "Вы согласились бы вакцинироваться против коронавируса/COVID-19, если бы сейчас была доступна бесплатная вакцина, одобренная Лекарственным департаментом?" 64% респондентов ответили "да" или "скорее да".
27% ответили "нет" или "скорее нет", а 8% затруднились с ответом.
С конца февраля в Эстонии было подтверждено 2532 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 64 человека. Летом заболеваемость снизилась до очень низкого уровня, но с августа снова начала расти.
ERR