Вакцинироваться согласны две трети жителей Эстонии

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64% жителей Эстонии были бы согласны вакцинироваться от коронавирусной инфекции при наличии одобренной Лекарственным департаментом бесплатной вакцины.

Об этом свидетельствуют данные экспресс-опроса, проведенного социологической фирмой Norstat среди 500 жителей Эстонии в возрасте от 18 лет.

На вопрос "Вы согласились бы вакцинироваться против коронавируса/COVID-19, если бы сейчас была доступна бесплатная вакцина, одобренная Лекарственным департаментом?" 64% респондентов ответили "да" или "скорее да".

27% ответили "нет" или "скорее нет", а 8% затруднились с ответом.

С конца февраля в Эстонии было подтверждено 2532 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 64 человека. Летом заболеваемость снизилась до очень низкого уровня, но с августа снова начала расти.

ERR