Карантин надо сократить с 14 до 10 дней

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Министры здравоохранения стран Евросоюза считают, что если человек возвращается из региона с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией, он должен обязательно находиться на карантине не 14 дней, а 10.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сказал немецкому общественно-правовому вещанию ARD, что во время видеоконференции с коллегами прозвучало единое мнение относительно требования соблюдения карантина для прибывающих из регионов с повышенной опасностью заражения: карантин надо сократить до 10 дней.

Можно ли сократить карантин до пяти дней в случае негативного результата теста на коронавирус, пока обсуждается. Одобрить изменения министров здравоохранения побудило то обстоятельство, что, по сути, вся Европа стала регионом с повышенной опасностью заражения.

По словам Шпана, вполне вероятно, что Германия перейдет на 10-дневный карантин, а если тест на коронавирус будет отрицательным, то карантин могут сократить до 5 дней.

Ведущий вирусолог Германии Кристиан Дростен добавил, что инфекционный период начинается за два дня до появления симптомов и заканчивается спустя четыре-пять дней после появления симптомов. Поэтому, по мнению вирусолога, 14-дневный карантин нецелесообразен.

На данный момент в Европе нет единых правил пересечения границ. Страны определяют при каком показателе вводятся те или иные ограничения в диалоге со своими соседями.

Европейская комиссия выступила с предложением ввести единые правила для государств ЕС. Таким образом, что все страны будут поделены на четыре зоны: зеленую и оранжевую, где эпидемиологическая ситуация либо благоприятная, либо не вызывает тревоги, а также на красную и серую, где на текущий момент существует высокий риск заражения или недостаточно статистических данных. Для приезжающих из красной и серой зоны обязателен 14-дневный карантин или тест на COVID-19.

Посетителям приютов для бездомных на входе измерят температуру, помещения продезинфицируют

"Такой принцип светофора подразумевает, что необходимо принимать во внимание еще и количество позитивных тестов. Государства, где менее 3% позитивных тестов, тоже остаются в зеленой зоне. Важно также считать, сколько вообще проводится тестов. Проблема в том, что в каждой стране ведется своя статистика по количеству тестов, свои методы тестирования и скорость получения результатов. Страны уже занимаются объединением статистических данных", - сказал "Актуальной камере" руководитель представительства Европейской комиссии Кейт Каземетс.

Вирусолог Тартуского университета Ирья Лутсар считает, что при таком подходе количество зараженных может увеличиться, но подобную меру все же поддерживает. "Я думаю, что будет хорошо, если в Европе появятся единые правила пересечения границ для всех стран. Не только для Эстонии, например. Это бы упростило жизнь всем, а правила сделало бы понятнее".

Общие правила заметно упростят жизнь и для туристов, и для экономики, уверен министр социальных дел Танель Кийк. По его мнению, можно пересмотреть и продолжительность карантина.

"Первые симптомы проявляются в течение пяти дней. Все симптомы проявляются у 90% зараженных к десятому дню с начала болезни. С медицинской точки зрения уменьшение срока карантина разумно. Две недели для соблюдения осторожности все же лучше, ведь всегда нужно учитывать, что симптомы могут проявиться позже и зараженные пойдут на работу", - пояснил Кийк.

В отношении предложения Еврокомиссии Кийк настроен оптимистично, однако считает, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно.

ERR