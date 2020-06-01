Тест при въезде в Эстонию сдают около 300 человек в день

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Тест на коронавирусную инфекцию, который позволяет избежать двухнедельной самоизоляции при въезде в Эстонию, ежедневно сдают около 300 человек.

Об этом сообщил координатор тестирования и председатель правления Мedicum Тынис Аллик в передаче "Подробности" на радиостанции "Радио 4".

"Я думаю, что около 300 человек ежедневно будут сдавать [тест]", - сказал Аллик, отметив, что только через аэропорт в Эстонию каждый день прилетает от 1000 до 2000 человек.

По его словам, в основном речь идет о жителях Эстонии, для которых тест является бесплатным независимо от наличия действующей страховки в Больничной кассе, а иностранцев среди желающих сдать тест около 10%.

С 1 сентября при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения коронавирусом можно заменить обязательную самоизоляцию тестом на COVID-19, который нужно в таком случае сдать дважды в течение недели.

При въезде в Эстонию морским и воздушным транспортом тест можно сдать в терминалах A и D Таллиннского порта и в Таллиннском аэропорту. Пункты тестирования работают в режиме живой очереди до прибытия последнего рейса, а документы оформляются на месте.

При въезде в страну железнодорожным или другим наземным транспортом о тестировании следует договориться заранее по специальной телефонной линии.

Для жителей Эстонии процедура тестирования бесплатная, а для иностранцев - платная. Тесты делаются только взрослым, а для детей при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения в любом случае действует правило двухнедельной самоизоляции.