Выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19

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За минувшие сутки в Эстонии выявили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране за последние 14 дней выросла до 18,36 случая на 100 000 жителей.

В общей сложности за последние сутки было сделано 1068 тестов, из которых положительными оказались 25, в том числе 16 в Харьюмаа (из них 14 в Таллинне), четыре - в Вырумаа и по одному - в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа и Рапламаа. В двух выявленных случаях у зараженных не было зарегистрированного места жительства в Регистре народонаселения.

Новые очаги в Харьюмаа и Вырумаа

Из добавившихся 4 и 5 сентября случаев заболевания шесть связаны с футбольным клубом "Нымме Калью", а пять - с заражением на рабочем месте и в кругу знакомых. Восемь случаев связаны с прошедшим 29 августа в Gourmet Coffee частной вечеринкой. Департамент здоровья и кафе совместно выясняют близкие контакты заболевших. Работники Gourmet Coffee на мероприятии не присутствовали и в круг близких контактов не входят.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья находятся пять активных очагов заражения. С клубом "Нымме Калью" связаны 14 случаев, с Ülemiste City - 9, с Gourmet Coffee - 8, с вечеринкой в сауне - 7, с Русским театром - 7.

В Таллинне на 100 000 жителей 27,4 случая заболевания COVID-19.

Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья находятся примерно 620 человек.

Новый случай в Ида-Вирумаа связан с заражением в кругу семьи. Под наблюдением Идаского регионального отдела Департамента здоровья остается более 580 человек. Из пяти очагов инфекции в регионе самый большой связан с шахтой "Эстония" (56 человек, из которых 31 - работник и 25 контактировавших с ними человек). С баром Jõhvi Kelder связано к данному моменту 15 случаев, с завезенными из Великобритании случаем - 15, с шахтой "Оямаа" - 9 и с Вируской тюрьмой - 5 (три работника тюрьмы и два члена их семей).

В Вырумаа все четыре новых случая связаны с совместной вечеринкой. Всего с этим очагом связаны семь зараженных. Под наблюдением Лыунаского регионального отдела Департамента здоровья находятся примерно 200 человек, из которых 17 болеют.

По положению на утро 6 сентября госпитализированы с COVID-19 семь человек, из которых ни один не нуждается в искусственной вентиляции легких. За последние сутки смертельных случаев не добавилось.

Число скачиваний эстонского мобильного приложения по отслеживанию контактов с носителями коронавируса Hoia достигло 96 771, а свой положительный диагноз в нем подтвердили 19 человек.