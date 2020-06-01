35 новых случаев заражения COVID-19

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За минувшие сутки в Эстонии выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране за последние 14 дней выросла до 17,01 случая на 100 000 жителей.

В общей сложности за последние сутки было сделано 2365 тестов, из которых положительными оказались 35, в том числе 22 в Харьюмаа, четыре - в Ида-Вирумаа и по три - в Вырумаа и Тартумаа. В Йыгевамаа и Рапламаа - по одному новому случая заражения. В одном выявленном случае у зараженного не было зарегистрированного места жительства в Регистре народонаселения.

В Харьюмаа 6 из 22 случаев заражения связаны с "Нымме Калью"

Согласно имеющейся в настоящее время информации, один из 22 новых зарегистрированных в Харьюмаа случаев был завезен из страны Евросоюза, в двух случаях вирус был получен от больного члена семьи и в двух - от знакомого. Еще шесть случаев связаны с футбольным клубом "Нымме Калью", которые были выявлены в ходе контрольного обследования, организованного Эстонским футбольным союзом (EJL). "Мы тестируем каждые два дня всех, кто был с командой в контакте. Мы продолжим это тестирование и в ближайшие дни. Клуб заверил нас, что все заболевшие и контактировавшие с ними находятся в изоляции", - сказал член кризисной комиссии EJL Михкель Уйболехт.

В двух случаях источник заражения неизвестен, в остальных случаях источник заражения еще выясняется.

В период с 3 по 4 сентября в Харьюмаа добавилось 11 новых заразившихся, из которых 5 случаев были выявлены после приезда из стран Евросоюза, один - после приезда из России. В четырех случаях источником заражения были знакомые, в одном случае источник заражения не удалось выяснить.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья остается четыре активных очага заражения. Один из них связан с клубом "Нымме Калью" - 14 случаев, второй с заражением в Ülemiste City - 8 зараженных, третий с вечеринкой в сауне (шесть зараженных). Еще один - с Русским театром (шесть зараженных на работе и в кругу семьи).

Всего под наблюдением регионального отдела Департамента здоровья находятся более 570 человек.

В Ида-Вирумаа под наблюдением Департамента здоровья более 670 человек

Три случая заражения в Ида-Вирумаа произошли в кругу семьи, один - выясняется.

Под наблюдением Идаского регионального отдела Департамента здоровья остается более 670 человек. Из пяти очагов инфекции в регионе самый большой связан с шахтой "Эстония" (56 человек, из которых 31 - работник и 25 контактировавших с ними человек). С баром "Jõhvi Kelder" связано к данному моменту 15 случаев, с завезенными из Великобритании случаем - 15, с шахтой "Оямаа" - девять и с Вируской тюрьмой - пять (три работника тюрьмы и два члена их семей).

В Вырумаа один случай заражения привезен из страны Евросоюза, в Йыгевамаа заражение произошло в результате контакта с заболевшим. В Тартумаа положительный результат оказался у зарубежного студента. Обстоятельства остальных случаев заражения выясняются.

По положению на 5 сентября госпитализированы с COVID-19 семь человек, из которых ни один не нуждается в искусственной вентиляции легких. За последние сутки смертельных случаев не добавилось.