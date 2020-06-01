С 7 сентября - ограничения для 29 стран Европы

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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 список европейских стран, для жителей которых при въезде в Эстонию действует требование обязательного тестирования (для взрослых) или двухнедельной самоизоляции, с понедельника, 7 сентября, увеличится до 29.

К действующему на этой неделе списку добавятся Сан-Марино, Венгрия и Словакия, из списка уйдет Кипр.

Обязательное тестирование на коронавирус или двухнедельное ограничение на свободу передвижения с 7 сентября действует для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Информация об ограничениях для туристов из внесенных в данный список стран публикуется на сайте Министерства иностранных дел.

Требование самоизоляции не применяется на этой неделе к приехавшим из Кипра, Ватикана, Латвии, Литвы, Норвегии и Финляндии.

Из третьих стран въезд в ЕС разрешен для жителей Австралии, Грузии, Японии, Канады, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии. Ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады.

С 31 августа требование самоизоляции действует при въезде в Эстонию из 27 стран Европы

Карантинные требования для туристов из европейских стран обновляются еженедельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующих странах. Если коэффициент распространения коронавируса в стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.

С 1 сентября при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения коронавирусом можно заменить обязательную самоизоляцию тестом на COVID-19, который нужно в таком случае сдать дважды в течение недели.

При въезде в Эстонию морским и воздушным транспортом тест можно сдать в терминалах A и D Таллиннского порта и в Таллиннском аэропорту. Пункты тестирования работают в режиме живой очереди до прибытия последнего рейса, а документы оформляются на месте.

При въезде в страну железнодорожным или другим наземным транспортом о тестировании следует договориться заранее по специальной телефонной линии.

Для жителей Эстонии процедура тестирования бесплатная, а для иностранцев - платная. Тесты делаются только взрослым, а для детей при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения в любом случае действует правило двухнедельной самоизоляции.