Латвия не будет применять карантин для Эстонии

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Правительство Латвии решило, что не будет применять требование карантина по отношению к Эстонии с субботы, так как показатель заражения в стране по состоянию на утро пятницы был ниже 16 случаев на 100 000 человек в течение двух недель.

"Сегодняшние утренние консультации завершились округлением до сотых в меньшую сторону. И в Литве оказалось ниже", - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в соцмедиа.

Рейнсалу отметил, что показатели пересмотрят в пятницу на следующей неделе.

Правительство Латвии рассматривало введение требования самоизоляции для приезжающих из Эстонии и Литвы, поскольку в странах резко увеличилось число зараженных коронавирусом.

ERR