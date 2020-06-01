Заразились еще 15 человек

Дата публикации: Сегодня, 13:55 Просмотрено: 50

За минувшие сутки в Эстонии было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 16 случаев на 100 000 жителей.

В общей сложности за последние сутки было сделано 2106 тестов. Семь новых случаев зарегистрировали в Харьюмаа, три – в Ида-Вирумаа и один – в Йыгевамаа. В четырех выявленных случаях у зараженного не было зарегистрированного места жительства в регистре народонаселения.

Два из семи новых случаев, добавившихся в Харьюмаа за последние сутки, связаны с носителями вируса из Евросоюза и России, одно заражение произошло после контакта со знакомым. Еще один случай связан с Русским театром, который был вынужден закрыться как минимум на неделю.

Один из четырех положительных тестов, которые сделали иностранные граждане, связан со спортивным мероприятием Ironman. Человек находится в изоляции.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья сейчас четыре активных очага заражения: футбольный клуб "Нымме Калью" (восемь заражений), связанный с Юлемисте-Сити случай (восемь заражений), вечеринка в сауне (шесть заражений) и Русский театр (в общей сложности шесть заражений на работе и в кругу семьи).

Два новых случая в Ида-Вирумаа связаны с заражением в кругу семьи.

Всего под наблюдением сотрудников Пыхьяского регионального отдела департамента – более 500 человек, Идаского – около 700. В идаском регионе сейчас пять активных очагов: шахта "Эстония" (56 заболевших, из них 31 работник и 25 членов их семей), бар Jõhvi Kelder (15 заболевших), шахта "Оямаа" (9 заболевших), так называемый великобританский очаг, в котором сейчас 13 зараженных, и Вируская тюрьма (5 зараженных, из них три работника и два члена их семей).

Сейчас госпитализированы девять человек, в интенсивной терапии никто не нуждается.

За сутки кумулятивная заболеваемость снизилась с 16,1 случаев до 16.

Из-за заражения коронавирусом в Эстонии скончались 64 человека.