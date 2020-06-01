Детективы ищут коронавирус

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По сравнению с ситуацией весной, когда большинство людей находилось дома, сейчас устанавливать контакты зараженных людей департаменту здоровья стало сложнее, однако только в 10% источник заражения остается не установленным.



"Весной люди меньше передвигались, теперь работа в департаменте значительно усложнилась", - сказала в утренней телепередаче Terevisioon Кадри Юхкам.

В 10% случаев невозможно определить первоначальный источник инфекции. "Однако в большинстве случаев мы его можем установить", - добавила Юхкам, отметив, что люди часто не помнят своих перемещений, контактов и время.

В департаменте здоровья работает около двадцати так называемых детективов, которые ищут источники заражения коронавирусом.

ERR