МИД рекомендует отказаться от любых заграничных поездок

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По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, МИД расширяет предупреждения для путешествующих и рекомендует отказаться от любых заграничных поездок, которые не являются неотложными.

Рейнсалу сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что по всей Европе заметно возросло заражение новым коронавирусом. Он отметил, что если две недели назад показатель инфицированности составлял в Европе 16 на 100 00 населения, то на данный момент он вырос втрое.

По словам Рейнсалу, МИД расширяет предупреждения для путешествующих и рекомендует отказаться от любых заграничных поездок, которые не являются неотложными.

Комментируя будущее так называемого «Балтийского пузыря», Рейнсалу сказала, что Эстония предложила сохранить его, но латвийское правительство заняло «противоположную позицию». Таким образом, в Латвии для прибывающих из Эстонии будет действовать требование соблюдать двухнедельный карантин.

Латвия не будет восстанавливать пограничный контроль. По словам Рейнсалу, Латвия планирует выборочные проверки на границе.

По словам министра, Эстония хочет, чтобы требование соблюдать карантин не распространялось на работающих за границей, чтобы продолжался транзит через Латвию и максимально сохранилось передвижение людей в плотно населенных регионах, прежде всего в Валге и Валке. Рейнсалу выразил надежду, что ясность по этим вопросам наступит в пятницу.

По словам Рейнсалу, со стороны Финляндии также следует ждать ограничений.