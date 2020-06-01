За последние сутки - 26 новых случаев заражения COVID-19

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За минувшие сутки в Эстонии выявили 26 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране за последние 14 дней выросла до 16,1 случая на 100 000 жителей.

В общей сложности за последние сутки было сделано 2276 тестов, из которых положительными оказались 26, в том числе 18 в Харьюмаа, два - в Ида-Вирумаа и по одному в Ляэне-Вирумаа (заболевший в действительности проживает в Харьюском уезде), Тартумаа и Вырумаа. В трех выявленных случаях у зараженного не было зарегистрированного места жительства в регистре народонаселения.

По положению на 3 сентября госпитализированы с COVID-19 десять человек, из которых ни один не нуждается в искусственной вентиляции легких. За последние сутки смертельных случаев не добавилось, один человек был выписан из больницы, а трое - госпитализированы.

Кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 в Эстонии за последние две недели увеличился до 16,1 случая на 100 000 населения.

Из 18 новых случаев, добавившихся в Харьюмаа за последние сутки, шесть связаны с тесными контактами с ранее заболевшими людьми. Обстоятельства заражения в остальных случаях устанавливаются.

В Харьюмаа остается три активных очага инфекции: футбольный клуб "Нымме Калью" (восемь зараженных), связанный с Юлемисте-Сити случай (восемь зараженных) и вечеринка в сауне (шесть зараженных).

Под наблюдением Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья остается более 500 человек (+50 за сутки), из которых заболели 102 (+17 за сутки).

Под наблюдением Идаского регионального отдела Департамента здоровья остается около 770 человек, из которых вирус выявлен у 105 (-1 за сутки). Из пяти очагов инфекции в регионе самый большой связан с шахтой "Эстония" (56 человек). С баром "Jõhvi Kelder" связано к данному моменту 15 случаев, с завезенными из Великобритании случаем - 13, с шахтой "Оямаа" - восемь и с Вируской тюрьмой - пять (три работника тюрьмы и двое членов их семей).