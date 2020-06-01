Полиция благодарит бдительную нарвитянку

Дата публикации: Сегодня, 00:12 Просмотрено: 125

C июля полиция и банки постоянно предупреждают людей о мошенниках, звонящих от имени банка и выманивающих у жертв личные данные, PIN-коды или данные кредитных карт, при помощи которых дистанционно снимаются деньги со счетов жертв.

Хотя до сих пор встречаются случаи, когда мошенникам удается запутать жертву и убедить пострадавшего в том, что звонят на самом деле из банка, полицию радует, что большинство людей знает о таком виде мошенничества и не дает себя обмануть, передает Нарвское отделение полиции в соцсетях.

Например, с полицией связалась нарвитянка, которой позвонила русскоязычная женщина с номера 3310310 и сказала, что звонит из банка Swedbank. Мошенница сказала женщине, что с ее счета было снято 150 евро, чего не могло случиться технически, так как данная карта уже заблокирована. Женщина сразу же прервала разговор и сообщила о звонке в полицию, чтобы стражи порядка еще раз смогли предупредить о возможных опасностях и других людей.

Полиция благодарит всех, кто сообщает о таких звонках и просит рассказать о подобных опасностях своим друзьям и знакомым. Больше информации на сайте полиции.

По данным полиции, в июле и в августе в Пыхьяской префектуре было зарегистрировано 39 случаев мошенничества с общей суммой ущерба в 125 000 евро. Еще 20 случаев - в Идаской префектуре, 2 - в Лыунаской и 1 - в Ляэнеской.