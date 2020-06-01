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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1595 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 20 проб дали положительный результат.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов получено в Ида-Вирумаа, где коронавирус был диагностирован у девяти человек. В Харьюмаа заразились восемь человек, в Ляэне-Вирумаа — один. В двух случаях место жительства инфицированных людей не обозначено в регистре народонаселения.

Два региональных отделения Департамента здоровья ведут наблюдение за 8 активными очагами.

Из восьми положительных тестов на коронавирус в Харьюмаа четыре принадлежат футболистам клуба Nõmme Kalju. В одном случае заразился сосед по квартире больного человека, и источник трех случаев заражения все еще выясняется.

Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает три активных очага заражения, из которых с очагами Ülemiste City и Nõmme Kalju в настоящее время связаны восемь случаев заболевания, а также ведется наблюдение за вспышкой после праздника в сауне, после которой заболели пять человек.

Всего в связи с распространением коронавируса Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает более 450 человек, из которых 85 больны.

Из добавившихся за последние сутки случаев в Ида- и Ляэне-Вирумаа четыре связаны с Вируской тюрьмой – в двух случаях заболели работники тюрьмы, и еще два случая – это находившиеся в контакте с заболевшими люди. Два случая были привезены из России, в трех случаях заболели люди, находившиеся в тесном контакте с больным. В одном случае источник инфицирования пока еще

выясняется.

В связи с распространением SARS-CoV-2 Идаское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает почти 770 человек, из которых 106 больны.

Всего в зоне деятельности регионального отделения наблюдается пять активных вспышек, крупнейшая из которых – так называемая вспышка на шахте «Эстония» с 55 заболевшими. Со вспышкой в J?hvi Kelder связано 15 человек, очаг заболевания, завезенный из Великобритании, насчитывает 13 человек, очаг на шахте «Оямаа» – 8 и очаг в Вируской тюрьме – 5 человек (три работника и два

члена семьи работника).

Госпитализировано 8 человек с коронавирусом

По состоянию на утро 2 сентября в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 8 человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента. За минувшие сути не было зарегистрировано новых историй болезни COVID-19, из больницы был выписан домой один человек.

На сегодня в больницах завершено 412 случаев заболевания COVID-19 у 399 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2130 человек. Из них истории болезни 1 609 человек (75,5%) завершены, у 521 человека (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 тыс. человек за последние 14 дней составляет 15,7.

Всего в Эстонии сделано более 152 тысячи первичных тестов, из них 2 415, т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.