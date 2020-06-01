Минюст не уведомил людей о нарушении их прав

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Более тысячи получателей правовой помощи, данные которых оказались в публичном доступе на сайте Министерства юстиции, не знают о том, что их права были нарушены, по оценке представителей министерства, для уведомления о нарушении было достаточно статьи на портале ERR, пишет портал ERR.

В конце июля редактор ERR обнаружил, что в регистре документов Министерства юстиции выложены данные людей, получивших бесплатную юридическую помощь. Помимо имени человека из списка можно было узнать, по какому вопросу он обращался к юристу. Рядом с именами значились ключевые слова «развод», «алименты», «доказательство наследственности» или «банкротство частного лица».

Документ, который оставался в публичном доступе около месяца, был отправлен в министерство фирмой Hugo. Поскольку некоторые люди обращались к юристу неоднократно, сложно оценить, данные скольких людей попали в документ, но, по предварительной оценке, их было не менее тысячи.

По словам руководителя службы фрилансеров Министерства юстиции Гуннара Вайкмаа, в открытом регистре документы были просмотрены примерно 70 раз, а скачаны – 40 раз: «Среди них, конечно, есть те, кто смотрел документы несколько раз».

Он признал, что данные не были скрыты вовремя, так как чиновник попросту не поставил в нужном месте галочку: «Случай достоин сожаления. Действительно неловко».

Он заверил, что министерство пересмотрело свои рабочие процессы и информацию для внутриведомственного использования проверяет несколько человек. О том, что данные получателей правовой услуги оказались в публичном доступе, сотрудники министерства людей отдельно не уведомили.

«Это означало бы дополнительную обработку данных, этого постарались избежать. Согласно общим правилам защиты данных освещение темы в медиа посчитали средством оповещения этих субъектов данных на равных основаниях», – сказал Вайкмаа.

Он также добавил, что если у людей есть вопросы относительно использования их данных, они могут сами обратиться в министерство.