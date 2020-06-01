Добавилось 20 новых случаев заболевания Covid-19

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За минувшие сутки в Эстонии выявили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией из проведенных 2235 тестов. Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране за 14 дней составляет 14,7 случая на 100 000 жителей.

В Харьюмаа добавилось 11 положительных тестов, при этом 7 случаев было в Таллинне, в Ида-Вирумаа - 4, на Сааремаа - 2, в Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа - по 1, следует из статистики Департамента здоровья. В одном случае место жительства в регистре народонаселения не отмечено. В больницах лечение получают девять пациентов с коронавирусной инфекцией.

Трое из заразившихся в Харьюмаа - футболисты

Из диагностированных за сутки 11 случаев заболевания в Харьюмаа пять были связаны с близким контактом с инфицированным человеком, в трех случаях из пяти речь идет о футболистах "Нымме Калью". Футболистов протестировали 31 августа по инициативе Эстонского футбольного союза. По словам члена кризисной комиссии союза Михкеля Уйболехта, организация серьезно относится к профилактике распространения инфекции. Футболисты чувствуют себя хорошо и находятся в самоизоляции.

Пыхьяское отделение Департамента здоровья наблюдает более чем за 400 жителями северного региона страны, из которых заболел 71 челок.

Два новых случая на Сааремаа начались после контакта с заболевшим членом семьи, живущим за пределами острова.

В Ида-Вирумаа и Лаэне-Вирумаа четыре человека заразились вследствие общения с заболевшими, в одном случае обстоятельства заражения выясняются. Всего в Ида-Вирумаа четыре очага заболевания: шахта "Эстония" (54 заболевших), бар Jõhvi Kelder (15 заболевших), шахта "Оямаа" (8 заболевших) и так называемый великобританский очаг, в котором сейчас 12 зараженных. Вспышка началась после визита живущих в Великобритании родственников в Эстонию. Последние шесть случаев заболевания в этом очаге связаны с посещением трактира Sonda 21 августа. Идаское отделение Департамента здоровья следит за 750 жителями восточного региона, из которых заболели 98.

Смертельных случаев за сутки не прибавилось. С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.

В Эстонии провели более 150 000 первичных тестов на коронавирус, из них 2395 или 1,6% оказались положительными.

ERR