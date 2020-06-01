В розыске - подозреваемый в убийстве в Ласнамяэ

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В понедельник полиция задержала в Таллинне 34-летнего Илью Гайдаленко, подозреваемого в убийстве, произошедшем 24 августа на Ляэнемере теэ в Ласнамяэ, до сих пор находится в розыске подозреваемый в том же преступлении 32-летний Роман Глуховченко.

25 августа полиция задержала подозреваемого в том же преступлении 30-летнего Максима Васильева.

Около 8 утра 24 августа полиция получила вызов на Ляэнемере теэ в Ласнамяэ, где произошла драка. По первоначальным данным, в увеселительном заведении завязался конфликт между незнакомыми людьми. Он получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом. Мужчина получил тяжкие травмы, его доставили в больницу, где он позже скончался.

В ходе драки пострадали еще двое человек, 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, но после оказания первой помощи в больнице их направили на домашнее лечение.

Полиция приступила к поискам подозреваемых в преступлении Васильева, Глуховченко и Гайдаленко. Все трое ранее наказывались в уголовном порядке.