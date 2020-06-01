ВВП Эстонии во втором квартале сократился

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Внутренний валовой продукт Эстонии во втором квартале текущего года сократился на 6,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

По данным Департамента статистики, объем ВВП Эстонии во II квартале составил 6,4 млрд евро в текущих ценах.

С поправкой на сезонность национальная экономика сократилась во втором квартале на 5,6% по сравнению с первым кварталом и на 6,5% по сравнению со II кварталом прошлого года.

Спад отмечен в подавляющем большинстве секторов экономики: гостиничный сектор и общественное питание сократились на 58%, обрабатывающая промышленность - на 19%, торговля - на 11%, транспорт - на 8%, операции с недвижимостью - на 13%.

Единственными секторами, которые в марте-июне показали рост, стали строительство (+12%) и информация и связь (+8%).

По сравнению с прошлым годом сократилось и поступление налогов, но спад налоговых доходов был менее резким, чем общее сокращение экономики.

Частное потребление сократилось на 8,7% по всем группам товаров, за исключением продуктов питания и услуг связи. Инвестиции сократились в общей сложности на 15,4%; спад был отчасти смягчен госинвестициями в здания и сооружения и инвестициями домохозяйств в жилье (3,1%).

ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1%

Потребление правительственного сектора выросло на 3,7%, прежде всего по причине увеличения расходов на здравоохранение в связи с коронавирусом (7,9%).

Экспорт во втором квартале сократился на 19%, а импорт - на 22%. Как и ожидалось, причиной послужило как общее сокращение грузоперевозок и транспортных услуг, так и прекращение оказания туристических услуг. Из Эстонии вывозилось больше товаров и услуг, чем ввозилось, поэтому чистый экспорт в марте-июне имел рекордный профицит, составив 6,2% от ВВП.

По странам Европейского союза, которые к настоящему моменту опубликовали свою статистику по ВВП за второй квартал, экономический спад в Эстонии был одним из самых небольших в ЕС. Лучше ситуация была только в Финляндии, где экономика под влиянием вызванного коронавирусом кризиса сократилась на 5,2%, и в Литве (-3,7%).