За сутки - 20 случаев заболевания Covid-19

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За минувшие сутки в Эстонии выявили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией из проведенных 1116 первичных тестов. Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране за 14 дней составляет 13,5 случая на 100 000 жителей.

В Ида-Вирумаа за сутки прибавилось 13 положительных тестов, в Харьюмаа - 4, в Тартумаа и Лаэне-Вирумаа - по одному, следует из статистики Департамента здоровья. В одном случае место жительство человека не указано в Регистре народонаселения.

По состоянию на утро 29 августа, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы 9 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

Департамент наблюдает в восточном регионе за 650 жителями

Два добавившихся в Ида-Вирумаа за сутки заболевших - работники шахты "Эстония", пять - близко контактировавшие с зараженными работниками шахты. Один случай связан с путешествием. В двух случаях заболели люди, тесно контактировавшие с заболевшими, причем один человек контактировал с зараженным на шахте "Оямаа". В четырех случаях обстоятельства заражения уточняются.

С очагом на шахте "Эстония" связано 54 случаев заболевания. Вирус на шахту попал от двух работников, посетивших бар Jõhvi Kelder. Поскольку два первых заразившихся работника шахты попали в статистику очага в баре Jõhvi Kelder, то в статистике с заражением на шахте "Эстония" в данный момент связано 52 случаев.

К настоящему моменту заболели 9 посетителей бара Jõhvi Kelder и шесть близко контактировавших с ними. Всего с этим очагом связано 15 случаев заболевания.

С очагом в шахте "Оямаа" в данный момент связано 8 заболеваний.

Всего Департамент здоровья наблюдает за 650 жителями восточного региона для предотвращения распространения Covid-19. Заболели 94 из них.

Два из четырех добавившихся за сутки заболевших в Харьюмаа заразились после тесного контакта за зараженным человеком, в двух случаях источник заражения выясняют.

Обстоятельства заражения в Тартумаа выясняют.

Смертельных случаев за сутки не прибавилось. С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.

В Эстонии провели более 147 000 первичных тестов на коронавирус, из них 2363 или 1,6% оказались положительными.

ERR