Эксперты: Эстония избежала худшего

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В предстоящий понедельник, 31 августа, Департамент статистики Эстонии опубликует один из самых ожидаемых экономических показателей последнего времени: снижение ВВП во втором квартале. Эксперты прогнозируют для Эстонии тяжелый удар, но не такой, как в других странах Европы, пишет rus.postimees.



Второй квартал этого года (апрель - июнь) стал беспрецедентным в истории мира и Эстонии. Пандемия коронавируса охватила страну, внезапно заставив людей сидеть дома и остановив целые экономики. Будущее было совершенно неопределенным. Аналитики подготовили сценарии рецессии, которые могут отличаться между собой в несколько раз.

При такой плохой видимости прогнозирование затруднено и больше похоже на гадание. Однако главные экономисты крупных банков осмеливаются предположить, что падение ВВП Эстонии во втором квартале будет ниже, чем в зоне евро и в Европейском союзе. Не говоря уже о предыдущем кризисе: в третьем квартале 2009 года, например, экономика Эстонии упала на исторические 19,2 процента.

Из крупнейших банков Эстонии самым оптимистичным был LHV. Экономический аналитик банка Кристо Ааб прогнозирует снижение на 8,5% во втором квартале.

При оценке Aаб опирался на статистику частного потребления и экспорта. Он был удивлен, что люди продолжали делать покупки почти с той же скоростью, что и раньше, во время пика пандемии. «Например, в розничной торговле продажи снизились всего на несколько процентов», - отметил аналитик.

Падение было значительно большим в секторе общественного питания и других развлекательных услуг, предоставление которых в течение долгого времени были сильно нарушено из-за риска заражения. Поскольку на рестораны, гостиницы и досуг приходится около 15% расходов на частное потребление, трудности, несомненно, будут отражены в окончательной цифре ВВП.

Ааб был доволен тем, что сокращение экспорта предприятий оказалось не таким серьезным, как предполагалось изначально. «Эстонская промышленность хорошо выдержала первый шок и, безусловно, способствовала тому, что распространение вируса среди основных торговых партнеров Эстонии оставалось скромным в европейском контексте», - сказал он.

Экономический аналитик LHV осмелился предположить, что, поскольку импорт товаров и услуг во втором квартале упал больше, чем экспорт, общее влияние товарообмена на ВВП может быть даже положительным.

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор прогнозирует снижение на 9%. Он подчеркнул, что прогнозирование квартальных данных - довольно неблагодарная работа из-за небольшого размера экономики Эстонии, особенно в такое запутанное время, как сейчас. «Конечно, ясно, что ничего хорошего не ожидается», - сказал аналитик.

По словам Нестора, утешает только то, что спад в Эстонии ниже среднего по еврозоне. Наши собственные экономические показатели и уже опубликованные данные по ВВП наших ближайших соседей и партнеров по экспорту вселяют надежду на это: в Финляндии экономический спад во втором квартале ограничился 5,1%, а в Латвии - 9,6%.

В качестве сильной стороны Эстонии Нестор указал на то, что частное потребление всегда росло. Падение розничной торговли ограничилось апрелем, позже рост возобновился. «Кроме того, падение промышленного производства во втором квартале было отнюдь не самым сильным», - сказал он.

И Luminor, и Swedbank прогнозируют 10-процентную рецессию во втором квартале. Главный экономист Swedbank в Эстонии Тыну Мертсина назвал наибольшим поводом для озабоченности спад в промышленном секторе и экспорте. «Объем производства в промышленном секторе во втором квартале снизился на 14 процентов, что является самым высоким показателем по сравнению, например, с Латвией, Литвой и Финляндией», - отметил он.

Уменьшение количества иностранных туристов также нанесло большой удар. Во втором квартале их посетило Эстонию на 79 процентов меньше, чем годом ранее. Опять же, это очень сильно влияет на частное потребление. Например, в прошлом году покупки, сделанные иностранцами, составили 12 процентов от общего потребления.

Еще одного столь плохого квартала Мертсина в этом году не предвидит. «Многие экономические показатели и чувство уверенности улучшаются», - вселил он оптимизм.

Но нельзя игнорировать и риски. «Восстановлению может помешать распространение коронавируса и более медленное, чем ожидалось, улучшение спроса со стороны наших торговых партнеров», - сказал главный экономист Swedbank.

Тыну Палм, главный экономист Luminor, считает, что спад в Эстонии во втором квартале будет меньше, чем в среднем по еврозоне, и сопоставим с Германией. В дополнение к причинам, приведенным вышеупомянутыми экспертами, он отметил, что Эстония преуспела в борьбе с вирусом. Хороший экономический баланс и низкий уровень государственного долга также помогают уменьшить наш спад. «Быстрый рост прошлых лет произошел не за счет внешнего долга», - признал он.

Палм смотрит в будущее с оптимизмом. По его словам, быстрому восстановлению будет способствовать массовая печать денег, которая вскоре начнет доходить до реальной экономики. Помимо прочего, на эти деньги будут построены дороги, дома, заводы.

Главный экономист Luminor также видит часть решения в банках, которые хотят начать наращивать свой ссудный портфель. «Состояние экономики в третьем квартале уже значительно лучше», - считает он.

Однако все страны сейчас стоят на старте вскоре начнут соревноваться, кто быстрее восстановится. «Мы увидим, смогут ли страны с наиболее падающей экономикой быстрее компенсировать потери. Мы также сможем увидеть, какие меры экономической помощи сработали, а какие нет», - с тревогой сказал Палм.

BNS