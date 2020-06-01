Изоляция - прибывающих из 27 европейских стран

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В связи с увеличением доли инфицированных коронавирусом, с понедельника, 31 августа, должны будут оставаться в изоляции прибывшие из 27 европейских стран. К действующему на этой неделе списку добавились Италия, Германия и Словения.

В соответствии с показателем кумулятивной заболеваемости Covid-19 с 31 августа действует двухнедельное ограничение на свободу передвижения для прибывающих в Эстонию из Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Польши, Португалии, Франции, Швеции, Румынии, Германии, Словении, Швейцарии, Дании, Чехии и Великобритании.

Информация об ограничениях для туристов из внесенных в список стран публикуется на сайте Министерства иностранных дел.

Со следующей недели требование изоляции не будет применяться к приехавшим из Литвы, Латвии, Норвегии, Сан-Марино, Словакии, Финляндии, Венгрии и Ватикана.

7 августа Совет Европейского союза обновил список третьих стран, из которых разрешен въезд в ЕС. Это Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис. Уругвай и Новая Зеландия. Для приезжающих из этих стран самоизоляция не требуется.

Карантинные требования для туристов из европейских стран обновляются еженедельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующих странах. Если коэффициент распространения коронавируса в стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.