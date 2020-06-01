В Ида-Вируской центральной больнице - запрет на посещения

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В связи с продолжающимся расширением вспышки коронавируса в Ида-Вирумаа центральная больница региона решила ввести во всех своих подразделениях запрет на посещение больных, а также обязать всех входящих во внутренние помещения носить защитные маски.

"В период первой вспышки Covid по всей Эстонии был ограничен плановый прием к врачам. Сейчас в больнице ведется как неотложная, так и плановая медицинская работа. Впереди сезон инфекционных заболеваний и это вынуждает предпринять меры повышенной готовности для защиты как медработников, так и пациентов", - пояснил главный врач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс.

С 28 августа во всех отделениях больницы действует запрет на посещение больных. Для получения разрешения в порядке исключения необходимо обратиться к лечащему врачу.

В Ахтме передачи больным с непортящимся содержимым можно передавать через контрольный пункт отделения неотложной медпомощи (ЕМО) и в районе Ярве — через работников гардероба восстановительной клиники и центра по уходу.

Все пациенты, прибывающие на амбулаторное лечение и на обследование, а также сопровождающие их лица, входя во внутренние помещения больницы или ее отделений должны дезинфицировать руки и надевать защитные маски, которые будут выдаваться им в гардеробе и в регистратуре.

Сотрудники больницы и находящиеся на стационарном лечении пациенты используют средства защиты на основании особой инструкции.

Отделение неотложной медпомощи разделяется на две части и все, у кого имеются симптомы заболевания дыхательных путей, направляются на прием в корпус V.