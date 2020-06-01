За сутки добавились 18 позитивных результатов тестов на коронавирус

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За сутки в Эстонии проанализированы 1271 первичный тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, добавились 18 позитивных результатов, сообщил в пятницу утром департамент здоровья.

По данным регистра народонаселения, больше всего позитивных результатов тестов пришлось на Ида-Вирумаа, где выявлено девять инфицированных. В Харьюмаа выявлены семеро новых зараженных, по одному заболевшему обнаружено в Выруском и Йыгеваском уездах, передала BNS пресс-служба департамента.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 12,5 на 100 000 населения.

Четверо заболевших в Ида-Вирумаа являются работниками шахты «Эстония», один из них проживает за пределами Идаского регионального отделения и с ним поддерживают контакт специалисты Лыунаского отделения департамента здоровья. Трое заразившихся заболели после контактов со своими близкими с шахты Estonia, еще двое заразились после встречи со знакомым, приехавшим из-за границы.

С так называемым очагом шахты «Эстония» связаны в общей сложности 47 случаев заболевания, двое из них проводили время в йыхвиском развлекательном центре Jõhvi Kelder. Поскольку двоих первых заразившихся в Jõhvi Kelder шахтеров относят к связанному с баром очагу, с очагом на шахте Estonia на данный момент связаны 45 случаев коронавируса.

В Ида-Вирумаа с так называемым йыхвиским очагом Jõhvi Kelder на данный момент связывают 15 посетителей бара, в том числе двоих шахтеров шахты Estonia. Всего с очагом связаны 15 человек, в том числе шесть членов семей и знакомых посетителей бара.

К очагу шахты Ojamaa относят семь заражений. Департамент здоровья, в общей сложности наблюдает в регионе за здоровьем почти 600 человек.

Из семи заразившихся в Харьюмаа один имел близкие контакты с ранее заболевшими, источники заражения остальных устанавливаются.

В Выруском уезде заражение связано с зарубежной поездкой, в Йыгеваском уезде инфицирование произошло в кругу близких.

По состоянию на утро пятницы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 12 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было. Выявлены три новых случая заболевания, одного человека выписали из больницы.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии выздоровели 2076 человек, из них история болезни закрыты у 1578 человек; у 498 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, никто из них не проходил лечения в больнице, все они ждут подтверждения, что здоровы.

Всего в Эстонии сделано почти 146 000 первичных тестов, из них 2343 дали позитивный результат на SARS-CoV-2.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.