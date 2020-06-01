В Ида-Вирумаа протестируют 1500 человек

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В пятницу, 28 августа, в Ида-Вирумаа начнется обзорное исследование с целью точнее определить масштаб распространения коронавируса в уезде.

В ходе исследования, в роли инициаторов которого выступили ученые Тартуского университета, будет опрошено и протестировано около 1500 жителей уезда, сообщает пресс-служба правительства.

"Наша цель – в течение недели проинтервьюировать и протестировать примерно 1500 человек, то есть 1% населения уезда, чтобы установить насколько вирус распространился из очагов заражения по Вирумаа. На основании полученных данных можно будет лучше планировать меры по региональному предотвращению распространения вируса", - прокомментировала ситуацию профессор Тартуского университета Рутть Калда.

Она подчеркнула, что участие в исследовании является добровольным, но обратила внимание жителей Ида-Вирумаа на то, что, отвечая на вопросы и согласившись сдать тест, каждый может помочь установить реальный масштаб распространения заболевания.

В Ида-Вирумаа в течение последних двух недель 73 человека сдали положительный анализ на коронавирус, Департамент здоровья следит за более чем 400 людьми, близко контактировавшими с заболевшими.

ERR