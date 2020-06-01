За сутки - 14 позитивных результатов тестов

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За сутки в Эстонии проанализированы 1378 первичных тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, добавились 14 позитивных результатов, сообщил в четверг утром департамент здоровья.



По данным регистра народонаселения, позитивные результаты поровну разделились между Ида-Вирумаа и Харьюмаа, передала BNS пресс-служба департамента.

К очагу шахты Estonia относится 23 человека, двое из них проводили время в йыхвиском развлекательном центре Jõhvi Kelder. Заболели также 18 членов семьи и знакомых работников шахты Estonia. Поскольку двоих первых заразившихся в Jõhvi Kelder шахтеров относят к связанному с баром очагу, с очагом на шахте Estonia на данный момент связаны 39 случаев коронавируса.

В Ида-Вирумаа с так называемым йыхвиским очагом Jõhvi Kelder на данный момент связывают девять посетителей бара, в том числе двоих шахтеров шахты Estonia. Всего с очагом связаны 15 человек, в том числе шесть членов семей и знакомых посетителей бара.

К очагу шахты Ojamaa относят семь заражений. Департамент здоровья, в общей сложности наблюдает в регионе за здоровьем почти 500 человек, из которых 72 заболели.

Из семи заразившихся в Харьюмаа трое имели близкие контакты с ранее заболевшими, источники заражения остальных пяти устанавливаются.

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 10 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было.

Выявлен новый случай заболевания, одного больного из отделения Covid-19 перевели в другое отделение.

По состоянию на утро четверга в Эстонии выздоровели 2067 человек, из них история болезни закрыты у 1537 человек; у 494 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, никто из них не проходил лечения в больнице, все они ждут подтверждения, что здоровы.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 11,4 на 100 000 населения.

Всего в Эстонии сделано почти 145 000 первичных тестов, из них 2325 дали позитивный результат на SARS-CoV-2.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.