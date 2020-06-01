За сутки - 17 новых случаев Covid-19. В Ида-Вирумаа - 9

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За минувшие сутки в Эстонии выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего было проведено 1344 теста. Заболеваемость в стране за последние 14 дней на 100 000 человек составляет 10,3.

По данным Регистра народонаселения, больше всего положительных тестов было в Ида-Вирумаа (9). В Харьюмаа добавилось 7 случаев заболевания, в Ляэне-Виррумаа - один.

В Ида-Вирумаа более 60 заболевших

Три вошедших в статистику за минувшие сутки положительных теста в Ида-Вирумаа связаны с шахтой "Оямаа" и три - с шахтой "Эстония". Еще двое заболевших находились в тесном контакте с работниками шахты "Эстония". Обстоятельства случая заболевания в Ляэне-Вирумаа выясняются.

В общей сложности на шахте "Эстония" коронавирусом заболел 21 работник. Кроме того, заболели 15 членов их семей и знакомых. Вирус на шахту попал от двух работников, посетивших бар Jõhvi Kelder. Поскольку два первых заразившихся работника шахты попали в статистику очага в баре Jõhvi Kelder, то с шахтой "Эстония" в данный момент связано 34 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

К настоящему моменту заболели 9 посетителей бара Jõhvi Kelder и шесть близко контактировавших с ними людей. Всего с этим очагом связано 15 случаев заболевания.

С очагом в шахте "Оямаа" в данный момент связано 7 заболеваний. Всего Департамент здоровья наблюдает за 500 жителями восточного региона, из которых заболели 65 человек.

Из семерых зараженных в Харьюмаа трое находились в близком контакте с заболевшими Covid-19, в остальных случаях источник заражения выясняется.

По состоянию на утро 26 августа, в Эстонии с коронавиурсной инфекцией госпитализированы 10 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного пациента.

С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.

В Эстонии провели более 143 000 первичных тестов на коронавирус, из них 2311 или 1,6% оказались положительными.