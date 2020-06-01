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Поэт и хореограф Света Григорьева сказала, что речь для президентского приема писала сама в течение месяца, и в нее Канцелярия президента не вносила никаких правок. По словам Григорьевой, затронутые в речи темы - бедность, русские в Эстонии - являются в нашей стране табу, поэтому они вызвали столь широкий резонанс.

В прошлый четверг, 20 августа, на президентском приеме по случаю годовщины восстановления независимости Эстонии Света Григорьева выступила с речью, в которой затронула тему неравных возможностей для разных национальных групп. Речь сразу вызвала бурные обсуждения в соцсетях и СМИ, и по общественному резонансу затмила даже речь президента.

"Все было очень просто. В один день я открыла свою электронную почту и нашла письмо с вопросом, не хотите ли вы сказать что-то такое важное на шесть-семь минут на таком вот мероприятии. Я недельку подумала. Почувствовала ответственность и поняла, что не смогу сказать "нет". Почему выбрали именно меня? Не знаю. Может, потому что у нас такой особенный год с коронавирусом, у нас сейчас особенные люди сидят в коалиции. Может, хотели какую-то резкую речь, потому что я пишу неполиткорректные стихи. Пусть молодая девушка с русским именем скажет что-то резкое", - заявила Григорьева в передаче "Кофе+".

Света Григорьева: темы бедности и русских в Эстонии — это табу

Григорьева отмела подозрение, что речь за нее написала Канцелярия президента.

"Дело было так. Я послала речь в канцелярию за два дня до выступления. Я еще подумала, будут там что-то править или нет. Никаких возражений не последовало, все было тихо. 20 августа с мной связались и сказали "Ждем вас, встретим и проводим, чтобы вы не заблудились". Писала я сама. Целый месяц", - отметила Григорьева.

Поэт волновалась и чувствовала ответственность. "Перед выходом из дома я спросила у мамы "Если меня после речь все ненавидеть будут, то будешь ли ты меня и дальше любить?", и она такая "Да!", и я такая "Ладно, тогда я пойду". Конечно, эти темы - бедность, русские в Эстонии - в нашей стране табу. Ну, кто об этом вообще говорит? Никто. А для меня это важно", - сказала Григорьева.

У Григорьевой нет политических амбиций, но из существующих в Эстонии партий она больше всего симпатизирует социал-демократам.

Поэт вспомнила речь актрисы Мари-Лийс Лилль "Что не так на картине?" 2013 года, которая тоже бурно обсуждалась, но не привела к каким-нибудь результатам. "Ничего не поменялось, и это грустно. Если бы ее тогда услышали, то не было такой каши, как сегодня", - резюмировала Григорьева.

Виктор Сольц, ERR