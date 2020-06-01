19 новых случаев заражения. Большая часть - в Ида-Витумаа

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1186 тестов на коронавирус, 19 оказались положительными. Большая часть из них - в Ида-Вирумаа.

По данным Департамента здоровья, 13 новых случаев заболевания Covid-19 было в Ида-Вирумаа, в Харьюмаа - 3, в Лаэне-Вирумаа и Хийумаа - по одному. В одном случае в Регистре народонаселения место жительства не было отмечено.

По состоянию на утро 25 августа, в больницах Эстонии находятся 11 пациентов с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

С двумя очагами в Ида-Вирумаа связано более 30 случаев заболевания

Девять новых случаев в Ида-Вирумаа связаны с очагом в шахте "Эстония": пять добавившихся за сутки носителей вируса - это работники шахты, четыре - тесно контактировавшие с ними люди. Всего на шахте "Эстония" заразились 18 работников. Кроме того, заболели 13 членов их семей и знакомых. Вирус на шахту попал от двух работников, посетивших бар Jõhvi Kelder. Поскольку два первых заразившихся работника шахты попали в статистику очага в баре Jõhvi Kelder, то с шахтой "Эстония" в данный момент связано 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

К настоящему моменту заболели 9 посетителей бара Jõhvi Kelder и шесть близко контактировавших с ними людей. Всего с этим очагом связано 15 случаев заболевания.

Кроме того, за последние сутки коронавирус выявили у двух работников шахты "Оямаа". Всего на этой шахте заболели четыре работника. На шахте "Оямаа" вирус начал распространяться от работника, заразившегося в своей семье.

В одном случае в Ида-Вирумаа заражение произошло через вернувшегося из поездки знакомого, в одном случае источник заражения выясняется. Житель Ляэне-Вирумаа заразился через тесный контакт с инфицированным человеком. Обстоятельства заражения на Хийумаа выясняются.

За последние 14 дней заболеваемость в Эстонии на 100 000 человек составляет 9,6. Всего в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.

В Эстонии провели более 142 000 первичных тестов на коронавирус, из них 2294 или 1,6% оказались положительными.